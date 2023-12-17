Metaratings: «Факел» может арендовать форварда «Спартака» Мелешина

«Факел» заинтересован в аренде нападающего «Спартака» Павла Мелешина, сообщает Metaratings.

По информации источника, «Спартак» и сам Мелешин пока не приняли решение о будущем игрока.

В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 8 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Форвард дебютировал за красно-белых в матче против «Крыльев Советов» (1:0) в FONBET Кубке России в августе прошлого года.