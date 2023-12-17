Metaratings: «Факел» может арендовать форварда «Спартака» Мелешина
«Факел» заинтересован в аренде нападающего «Спартака» Павла Мелешина, сообщает Metaratings.
По информации источника, «Спартак» и сам Мелешин пока не приняли решение о будущем игрока.
В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 8 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.
Форвард дебютировал за красно-белых в матче против «Крыльев Советов» (1:0) в FONBET Кубке России в августе прошлого года.
Источник: Metaratings
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