Алан Дзагоев: "В конце августа – начале сентября планирую приступить к полноценной работе"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на встрече с болельщиками рассказал об атмосфере в армейском клубе. По словам хавбека, в скором времени он вернется к полноценным тренировкам.

– Почему у нас в команде все время семья? Это такие люди, как Акинфеев, который еще выступает за ЦСКА, братья Березуцкие, Игнашевич, – отметил Дзагоев. – Эти ребята создавали костяк, а мы подхватили у них атмосферу. Болельщики нас всегда поддерживают. Я не помню, чтобы болельщики у нас бастовали. Поэтому и обстановка в коллективе семейная.

– Какой у вас настрой на сезон?

– Боевой. Была нехорошая череда травм, но сейчас все хорошо. В конце августа – начале сентября планирую приступить к полноценной работе. Надеюсь приносить пользу, как это было когда-то. (Елена Григорьевская)