Алаев надеется, что Хачатурянц останется в структуре РПЛ в новом статусе

Александр Алаев прокомментировал тот факт, что он стал стал исполняющим обязанности президента РПЛ.

27 июня в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ. На нем президент лиги Ашот Хачатурянц объявил о том, что покидает свой пост.

В своем комментарии Алаев отметил вклад Хачатурянца, подчеркнув его работу с сильными партнерами.

«Для меня честь и одновременно вызов — получить предложение клубов возглавить Лигу. В качестве ВрИО президента РПЛ считаю необходимым сохранить курс на повышение экономической привлекательности Лиги с уче том интересов клубов и партнеров.

Надеюсь, Ашот Рафаилович останется в команде РПЛ в новом статусе, что позволит нам продолжить совместную работу по созданию лучшего спортивного продукта в стране.