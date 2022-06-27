Алаев надеется, что Хачатурянц останется в структуре РПЛ в новом статусе
Александр Алаев прокомментировал тот факт, что он стал стал исполняющим обязанности президента РПЛ.
27 июня в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ. На нем президент лиги Ашот Хачатурянц объявил о том, что покидает свой пост.
В своем комментарии Алаев отметил вклад Хачатурянца, подчеркнув его работу с сильными партнерами.
«Для меня честь и одновременно вызов — получить предложение клубов возглавить Лигу. В качестве ВрИО президента РПЛ считаю необходимым сохранить курс на повышение экономической привлекательности Лиги с учетом интересов клубов и партнеров.
Надеюсь, Ашот Рафаилович останется в команде РПЛ в новом статусе, что позволит нам продолжить совместную работу по созданию лучшего спортивного продукта в стране.
В случае, если клубы РПЛ поддержат мою кандидатуру, я покину посты в ФНЛ и РФС», — цитирует Алаева пресс-служба ФНЛ.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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