Актуальный совет от Романа Широкова. Крылатая фраза российского футбола

8 лет назад полузащитник «Зенита» Роман Широков произнес фразу, которая стала крылатой в российском футболе. И дал совет одному болельщику, который очень актуален сейчас, в разгаре пандемии коронавируса.

Мем «дома сидите» родился в результате общения экс-капитана сборной России с зенитовскими фанатами в казанском аэропорту в 2012-м. Опуская многочисленные матерные обороты, с одним из болельщиков состоялся следующий диалог:

— Ты кто вообще? Я для тебя, что ли, играю?

— Я человек, который ездит за тобой по всей России.

— А мне ***, можешь дома сидеть, понял?

Хотя беседа получилась некультурная, фраза неожиданно стала крылатой в кругах тех самых фанатов.