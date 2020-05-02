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Актуальный совет от Романа Широкова. Крылатая фраза российского футбола

10:00
Кристина Коровникова. Фото Reuters
Кристина Коровникова. Фото Reuters
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8 лет назад полузащитник «Зенита» Роман Широков произнес фразу, которая стала крылатой в российском футболе. И дал совет одному болельщику, который очень актуален сейчас, в разгаре пандемии коронавируса.

Мем «дома сидите» родился в результате общения экс-капитана сборной России с зенитовскими фанатами в казанском аэропорту в 2012-м. Опуская многочисленные матерные обороты, с одним из болельщиков состоялся следующий диалог:

— Ты кто вообще? Я для тебя, что ли, играю?

— Я человек, который ездит за тобой по всей России.

— А мне ***, можешь дома сидеть, понял?

Хотя беседа получилась некультурная, фраза неожиданно стала крылатой в кругах тех самых фанатов.

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