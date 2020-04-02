Актер и болельщик «Спартака» Назаров сочинил стих про коронавирус
Известный российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил стихотворение про коронавирус и выложил в Instagram видео, на котором читает свое произведение. Ранее, после победы «Спартака» над «Оренбургом» (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России Назаров сочинил песню про коронавирусную инфекцию.
— Я ошарашен нашим государством,
Хотя подобным глупостям не счесть,
Зачем скрывать, что найдено лекарство?
Что панацея от заразы есть?
Все казалось просто и не просто,
Нас обманули, впрочем, как всегда.
Вы видели на вирусе наросты?
Вот в этих рожках главная беда.
Вибрация! Они ее боятся,
Они не любят, если их трясет.
Без них COVID не сможет размножаться,
И быстро в одиночестве умрет.
Кто водит трактор — заболеть не может,
Часа четыре тряски и здоров.
И вибропрессы вам помогут тоже,
Кастрируют COVID без докторов.
Прекрасен танец живота и ниже,
Забытый добрый агрессивный шейк.
Поверьте, вирус будет пляской выжжен,
Ведь я не бот, тем более не фейк.
И хохотать конечно очень надо,
Чтоб прокачать весь организм насквозь.
Нет трактора? Так смейтесь до упаду,
До колик, до икоты и до слез, — прочитал в видео в своем Instagram Назаров.