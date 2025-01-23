Гол Дзюбы помог «Акрону» сыграть вничью с «Родиной»

«Акрон» в товарищеском матче сыграл вничью с «Родиной» — 2:2.

По ходу встречи тольяттинцы уступали со счетом 0:2 после голов Артема Концевого (21-я минута) и Дмитрия Маркитесова (23-я).

На 33-й минуте отставание в счете сократил Артем Дзюба. На 79-й минуте ничью гостям принес Солтмурад Бакаев.

Товарищеский матч

«Акрон» (Тольятти) — «Родина» (Москва) — 2:2 (1:2)

Голы: Концевой, 21 (0:1), Маркитесов, 23 (0:2), Дзюба, 33 (1:2), Бакаев, 79 (2:2)