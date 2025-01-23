Гол Дзюбы помог «Акрону» сыграть вничью с «Родиной»
«Акрон» в товарищеском матче сыграл вничью с «Родиной» — 2:2.
По ходу встречи тольяттинцы уступали со счетом 0:2 после голов Артема Концевого (21-я минута) и Дмитрия Маркитесова (23-я).
На 33-й минуте отставание в счете сократил Артем Дзюба. На 79-й минуте ничью гостям принес Солтмурад Бакаев.
Товарищеский матч
«Акрон» (Тольятти) — «Родина» (Москва) — 2:2 (1:2)
Голы: Концевой, 21 (0:1), Маркитесов, 23 (0:2), Дзюба, 33 (1:2), Бакаев, 79 (2:2)
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|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
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|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
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|1.03
|19:30
|
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|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
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Бителло
Динамо
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
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Зенит
|6
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|1
|1
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