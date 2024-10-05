Глушаков допустил, что еще сыграет в РПЛ

Полузащитник «Химок» и выступающего в Медиалиге ростовского СКА Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» высказался о своем будущем.

«Может быть, сыграю в РПЛ еще один матч, может, больше. Может быть, кто-то позвонит зимой и сделает хорошее предложение. В любом случае, никуда далеко не поеду. Останусь в Москве», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков перешел в «СКА-Ростов» 3 октября. При этом футболист останется в структуре «Химок», выступающих в РПЛ.