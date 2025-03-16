ЦСКА в гостях обыграл «Акрон» благодаря голам Глебова и Гуарирапы

ЦСКА в гостях обыграл «Акрон» в матче 21-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 36-й минуте открыл Кирилл Глебов. На 59-й минуте с голевой передачи Игоря Акинфеева свой дебютный мяч за армейцев забил Сауль Гуарирапа. На 64-й минуте тольяттинцам удалось отыграть один мяч благодаря голу Владимира Хубулова.

ЦСКА после 21 матча занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Акрон» с 25 очками — на девятом месте.