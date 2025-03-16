«Акрон» — ЦСКА: судья дисквалифицировал Кисляка и помог «Акрону» забить гол

На 63-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Акрон» — ЦСКА судья Михаил Черемных ошибочно квалифицировал действия Матвея Кисляка как нарушение правил, наказал его штрафным ударом и предупреждением. Для футболиста ЦСКА эта желтая карточка стала четвертой в турнире — она повлечет за собой автоматическую дисквалификацию на одну игру. Нужно отметить, что после розыгрыша штрафного удара «Акрон» забил гол.

В том эпизоде неподалеку от угла штрафной площади гостей Кисляк в падении сыграл в мяч и не допустил никакой грубости в борьбе с Владимиром Хубуловым.