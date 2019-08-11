"Акинфеев завершит карьеру" или "вернется Игнашевич". "Сочи" в ожидании первого гола в РПЛ

В официальном Twitter "Сочи" перед матчем 5-го тура РПЛ с ЦСКА предположил четыре варианта событий, которые произойдут, когда команда забьет первый мяч в чемпионате. По версии южан, возможно следующее: "Пойдет снег", "Акинфеев завершит карьеру", "вернется Игнашевич" или "Гол отменят (ВАР)".

Новички элитного дивизиона в четырех играх пока не забили ни одного мяча – со "Спартаком" (0:1), "Зенитом" (0:2), "Краснодаром" (0:3) и "Уфой" (0:0). Сегодня "Сочи" сыграет с армейцами в гостях.

Первый гол в РПЛ. Мы не знаем, когда это случится, но все очень ждём. Что произойдет, если мы увидим его сегодня? Ваши версии?#ЦСКАСочи pic.twitter.com/DLBBAh3JRQ – Футбольный клуб "Сочи" (@pfcsochi) August 11, 2019

Официальный Twitter-аккаунт ФНЛ пошутил над безголевоей серией "Сочи" в премьер-лиге: "Наступит перерыв в чемпионате, и вас позовут на февральский Кубок ФНЛ".

Наступит перерыв в чемпионате @rfpl, и вас позовут на февральский Кубок ФНЛ. – ФНЛ (@FNLeague) August 11, 2019

Кубок ФНЛ – ежегодный товарищеский турнир, проходящий в зимнюю паузу с 2012 года. По изначальной задумке в нем должны участвовать клубы лиги, но в последние годы регулярно приезжают клубы из других дивизионов и даже стран.