Акинфеев рассказал, с кем из игроков ЦСКА он пошел бы в разведку

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, с кем из нынешнего состава команды он мог бы пойти в разведку.

— С кем пошел бы в разведку из нынешнего состава ЦСКА?

— Трудно сказать, очень молодая команда, неопытная. В футбол получается только через раз играть. Конечно, это все шутка. Наверное, с проверенными ребятами. Взял бы собой Кирилла Анатольевича Набабкина, конечно, Дзагу, Жору Щенникова. Можно было сделать конкурс еще и выбрать одного добровольца. Но один бы точно не пошел, вдвоем, ни с кем бы не пошел. Потому что они предадут всегда.

— Кто точно предаст?

— Предаст, наверное, плохое слово. Кто первый убежит, думаю. Взял бы братьев Березуцких? Ну, они иконы, эталон. Сейчас их трогать нельзя. Разведка — это уже не для них, — сказал Акинфеев в интервью клубному каналу на Youtube.

34-летний Игорь Акинфеев выступает за первую команду ЦСКА с 2002 года. Вместе с командой он шесть раз выиграл чемпионат России и столько же — Кубок страны, семь раз побеждал в Суперкубке России. Обладатель Кубка УЕФА-2004/05.