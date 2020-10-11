Акинфеев рассказал, с кем из игроков ЦСКА он пошел бы в разведку
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, с кем из нынешнего состава команды он мог бы пойти в разведку.
— С кем пошел бы в разведку из нынешнего состава ЦСКА?
— Трудно сказать, очень молодая команда, неопытная. В футбол получается только через раз играть. Конечно, это все шутка. Наверное, с проверенными ребятами. Взял бы собой Кирилла Анатольевича Набабкина, конечно, Дзагу, Жору Щенникова. Можно было сделать конкурс еще и выбрать одного добровольца. Но один бы точно не пошел, вдвоем, ни с кем бы не пошел. Потому что они предадут всегда.
— Кто точно предаст?
— Предаст, наверное, плохое слово. Кто первый убежит, думаю. Взял бы братьев Березуцких? Ну, они иконы, эталон. Сейчас их трогать нельзя. Разведка — это уже не для них, — сказал Акинфеев в интервью клубному каналу на Youtube.
34-летний Игорь Акинфеев выступает за первую команду ЦСКА с 2002 года. Вместе с командой он шесть раз выиграл чемпионат России и столько же — Кубок страны, семь раз побеждал в Суперкубке России. Обладатель Кубка УЕФА-2004/05.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=8hepx7WiO-o&feature=youtu.be