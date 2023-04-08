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Сегодня, 12:20

Акинфеев о Карвальо: «Вначале не узнал, кто это там заходит. Быстренько он располнел»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о встрече с экс-игроком армейцев Даниэлем Карвальо.

«Я вначале не узнал, кто это там заходит, быстренько он располнел (улыбается). Мы поговорили в раздевалке и договорились, что в 2025 году попытаемся сделать историю — собрать ту команду, которая была в Кубке УЕФА, сделать что-то красивое. Уверен, что тогда даже не 15, а 30 тысяч придут на наш красавец-стадион, насладятся легендами, которые выйдут на поле. Дай Бог, чтобы у нас все получилось», — приводит слова Акинфеева официальный сайт клуба.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004-й по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

В 2016 году стало известно, что Карвальо завершил профессиональную карьеру.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/igor-akinfeev-mechtayu-eshche-raz-vyigrat-trofey-ponimayu-chto-u-menya-net-57-let-nado-delat-vse-zde/
Даниэл Карвальо
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 3 июня
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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