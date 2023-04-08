Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая

В субботу, 8 апреля официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал расписание с 24-го по 30-й туры нынешнего сезона.

Матч 28-го тура «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.

Полностью расписание матчей РПЛ с 24-го по 30-й тур можно посмотреть по этой ссылке.