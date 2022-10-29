Акинфеев ногой спас ЦСКА от гола после выхода Марадишвили один на один
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас команду от гола в матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0, первый тайм).
Хавбек «Локомотива» Константин Марадишвили вышел один на один с голкипером, Акинфеев ногой сумел отбить мяч.
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
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|29.10
|14:00
|
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|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
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|
Кр. Советов – Н. Новгород
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|30.10
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|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
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|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
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Спартак
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|
|
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|
|
Квинси Промес
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Спартак
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