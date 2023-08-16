Гладилин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что в матче с «Зенитом» красно-белые будут допускать ошибки в обороне.

«Конечно. Все-таки у «Зенита» очень сильная атака, а москвичи еще не играли на старте сезона с такими сильными соперниками, у которых есть исполнители высокого класса. Мы видим, что красно-белые пропускают в матчах с любыми соперниками. В игре на Кубок было четыре пропущенных мяча, с «Уралом» три. Так что у «Спартака» есть проблемы при обороне ворот», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гладилина.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков за 4 тура. «Зенит» идет на 8-й позиции, имея в активе 7 очков.

Матч между командами пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.