Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту», чтобы получить выплаты за Миранчука

Руководство Академии московского «Спартака» имени Федора Черенкова подало документы для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука, ранее перешедшего из «Локомотива» в «Аталанту».

— Спартаковская академия направила все необходимые документы в «Аталанту» для получения солидарных выплат, — приводит «РИА Новости» слова главы департамента красно-белых по коммуникациям Антона Фетисова.

Сделка по Миранчуку обошлась «Аталанте» в 14,5 миллиона евро. Напомним, Алексей Миранчук и его брат Антон выступали за академию «Спартака», однако были отчислены. В 2011 году братья перешли в «Локомотив».