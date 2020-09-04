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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту», чтобы получить выплаты за Миранчука

14:47
Алексей Миранчук. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Руководство Академии московского «Спартака» имени Федора Черенкова подало документы для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука, ранее перешедшего из «Локомотива» в «Аталанту».

— Спартаковская академия направила все необходимые документы в «Аталанту» для получения солидарных выплат, — приводит «РИА Новости» слова главы департамента красно-белых по коммуникациям Антона Фетисова.

Сделка по Миранчуку обошлась «Аталанте» в 14,5 миллиона евро. Напомним, Алексей Миранчук и его брат Антон выступали за академию «Спартака», однако были отчислены. В 2011 году братья перешли в «Локомотив».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200904/miranchuk-1576778136.html

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