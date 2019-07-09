Ахметов считает, что новом сезоне у ЦСКА больше шансов на успех, чем в предыдущем

Полузащитник ЦСКА​ Ильзат Ахметов рассказах о шансах армейцев выиграть чемпионат. По его мнению, нужно просто выигрывать в каждом матче, а там смотреть, что получится.

– Нынешний ЦСКА способен выиграть чемпионат?

– Думаю, в новом сезоне у нас больше шансов на успех, чем в предыдущем, – сказал Ахметов в интервью "Российской газете". – Все-таки в том году мы только собрались, знакомились друг с другом. Но я бы не хотел говорить о конкретных задачах. Нужно просто выигрывать в каждом матче, а там смотреть, что получится.

– Во второй части прошлого сезона ЦСКА выглядел значительно хуже, чем в первой. Почему?

– Когда мы шли третьими в таблице, стали думать о чемпионстве. ЦСКА мог это сделать. Но такая ответственность слегка закрепостила нас. И мы не смогли с ней справиться.

– А ЦСКА вообще принципиально – завершить сезон выше "Спартака"?

– Да я бы не сказал. Если они займут 15-е место, а мы 14-е – вряд ли это можно будет считать успехом. Для болельщиков такие моменты, может, и важны, но у нас свои задачи. Мы не смотрим на другие команды. И отталкиваемся только от своей игры, результатов.