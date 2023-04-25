Ахметов назвал некрасивым поведение болельщиков «Спартака» после матча: «Мы идем, а нас посылают на три буквы»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о подведении болельщиков «Спартака» после матча 24-го тура РПЛ против красно-белых (3:4).

«Болельщики «Спартака» оскорбляли и посылали нас. Это очень некрасиво с их стороны. Во время матча я ничего не слышал. Но после... Мы идем, а нас посылают на три буквы. Очень некрасиво», — сказал Ахметов.

Во вторник, 25 апреля председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать поведение болельщиков красно-белых после матча.