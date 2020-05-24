Ахмед Муса: «Если бы знал, что Марез не уйдет из «Лестера», то остался бы в ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса вспомнил детали своего перехода из московской команды в «Лестер».

— Перед тем, как меня купить, в «Лестере» сказали, что Рияд Марез уходит из команды, однако этого не произошло, — приводит Own Goal Nigeria слова Мусы. — Если бы я знал, что Рияд не уйдет, то не переходил бы в «Лестер», а остался в ЦСКА.

У нас в «Лестере» было много фланговых футболистов, однако при Раньери я часто получал игровое время. Он всегда ставил меня под Джеймсом Варди, иногда на левый или правый фланг. Тем не менее, после того, как Раньери ушел, я просто перестал играть. Даже не знаю, в чем дело.

Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» летом 2016 года за 19,5 миллиона евро. В составе английской команды нигериец провел 33 матча, на его счету 5 голов. Позднее Муса выступал за ЦСКА на правах аренды во второй половине сезона-2017/18, однако летом 2018 года перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который играет до сих пор.