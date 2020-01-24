Ахмед Айдамиров: «Ахмат» и другие клубы считают, что процедуры выбора президента РПЛ проведены правильно"

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре объяснил позицию по поводу решения избирательного комитета РФС, поставившего под сомнение результаты продления полномочий Сергея Прядкина на посту президента РПЛ. Именно Айдамиров был инициатором процедуры перевыборов на последнем общем собрании клубов лиги. 16 января лига досрочно переизбрала Прядкина на пост главы организации. Однако РФС назвал выборы неправомерными и обязал провести новые.

— Когда я предложил полномочия Прядкина, то озвучил позицию всех клубов, — заявил Айдамиров. — что касается решения РФС, пока еще говорить не о чем. Когда изучим полное решение, принятое избиркомом, тогда соберемся в лиге, обсудим и примем решение. Мы и другие клубы считаем, что с юридической точки зрения все процедуры (выборов президента РПЛ на новый срок — прим. «СЭ») мы провели правильно. (Евгений Белоусов)