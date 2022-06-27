Сергей Юран подвел итоги первого этапа подготовки «Химок» к новому сезону
По завершении сборов в Кратове главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги первого этапа подготовки и рассказал о функциональном состоянии команды.
— Первым сбором я доволен. Парни — молодцы. Сказал об этом ребятам после товарищеского матча и поблагодарил за работу. Я знаю, какой объем они проделали. Будучи игроком, сам не любил сборы, но со временем понял, что без физической базы, которая закладывается в этот период, сложно провести хороший сезон. С учетом того что отдыхали мы всего две с половиной недели, нагрузки были скорректированы. Вчера провели контрольный матч. В конце первого сбора подбираем в соперники обычно команду второй лиги, так как нагрузки к этому моменту еще не сбавляем. К матчу не готовились. Результат для нас всегда важен, но гораздо важнее было выполнить тот объем работы, который был запланирован на первом сборе, — цитирует тренера сайт «Химок».
— Обошлось без мышечных повреждений?
— Да. Говорил после матча с врачом. Понятно, что накопилась усталость. Ребятам было тяжеловато на фоне жары, но отмечу положительный момент: у ребят не было судорог, проблем с мышцами никто не испытывал — каждый провел по 45 минут. Это хороший индикатор, значит, мы правильно подготовили команду. Получился неплохой спарринг: у «Торпедо-2» молодые и обученные футболисты. После выходных нас ждет заключительный этап подготовки.
— В каком режиме команда будет готовиться к сезону в Химках?
— На втором сборе у нас запланированы две игры. Будем подводить ребят к первому матчу, чтобы они получали нагрузку через игры. Акцент — на взрывную работу. Больше поработаем над тактикой и будем наигрывать стандартные положения.
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -