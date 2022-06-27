Сергей Юран подвел итоги первого этапа подготовки «Химок» к новому сезону

По завершении сборов в Кратове главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги первого этапа подготовки и рассказал о функциональном состоянии команды.

— Первым сбором я доволен. Парни — молодцы. Сказал об этом ребятам после товарищеского матча и поблагодарил за работу. Я знаю, какой объем они проделали. Будучи игроком, сам не любил сборы, но со временем понял, что без физической базы, которая закладывается в этот период, сложно провести хороший сезон. С учетом того что отдыхали мы всего две с половиной недели, нагрузки были скорректированы. Вчера провели контрольный матч. В конце первого сбора подбираем в соперники обычно команду второй лиги, так как нагрузки к этому моменту еще не сбавляем. К матчу не готовились. Результат для нас всегда важен, но гораздо важнее было выполнить тот объем работы, который был запланирован на первом сборе, — цитирует тренера сайт «Химок».

— Обошлось без мышечных повреждений?

— Да. Говорил после матча с врачом. Понятно, что накопилась усталость. Ребятам было тяжеловато на фоне жары, но отмечу положительный момент: у ребят не было судорог, проблем с мышцами никто не испытывал — каждый провел по 45 минут. Это хороший индикатор, значит, мы правильно подготовили команду. Получился неплохой спарринг: у «Торпедо-2» молодые и обученные футболисты. После выходных нас ждет заключительный этап подготовки.

— В каком режиме команда будет готовиться к сезону в Химках?

— На втором сборе у нас запланированы две игры. Будем подводить ребят к первому матчу, чтобы они получали нагрузку через игры. Акцент — на взрывную работу. Больше поработаем над тактикой и будем наигрывать стандартные положения.