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Сергей Юран подвел итоги первого этапа подготовки «Химок» к новому сезону

Иван Шитик
Корреспондент
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По завершении сборов в Кратове главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги первого этапа подготовки и рассказал о функциональном состоянии команды.

— Первым сбором я доволен. Парни — молодцы. Сказал об этом ребятам после товарищеского матча и поблагодарил за работу. Я знаю, какой объем они проделали. Будучи игроком, сам не любил сборы, но со временем понял, что без физической базы, которая закладывается в этот период, сложно провести хороший сезон. С учетом того что отдыхали мы всего две с половиной недели, нагрузки были скорректированы. Вчера провели контрольный матч. В конце первого сбора подбираем в соперники обычно команду второй лиги, так как нагрузки к этому моменту еще не сбавляем. К матчу не готовились. Результат для нас всегда важен, но гораздо важнее было выполнить тот объем работы, который был запланирован на первом сборе, — цитирует тренера сайт «Химок».

— Обошлось без мышечных повреждений?

— Да. Говорил после матча с врачом. Понятно, что накопилась усталость. Ребятам было тяжеловато на фоне жары, но отмечу положительный момент: у ребят не было судорог, проблем с мышцами никто не испытывал — каждый провел по 45 минут. Это хороший индикатор, значит, мы правильно подготовили команду. Получился неплохой спарринг: у «Торпедо-2» молодые и обученные футболисты. После выходных нас ждет заключительный этап подготовки.

— В каком режиме команда будет готовиться к сезону в Химках?

— На втором сборе у нас запланированы две игры. Будем подводить ребят к первому матчу, чтобы они получали нагрузку через игры. Акцент — на взрывную работу. Больше поработаем над тактикой и будем наигрывать стандартные положения.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyun/sergey-yuran-dovolen-pervym-sborom-komanda-vypolnila-vsyu-zaplanirovannuyu-rabotu/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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19%

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Обе забьют - да

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Сергей Юран
ФК Химки
0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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