«Ахмат» разгромил «Зенит» из Пензы в товарищеском матче

«Ахмат» разгромил пензенский «Зенит» в товарищеском матче со счетом 9:1. Матч длился 4 тайма по 30 минут.

Первый гол в товарищеской встрече забил Антон Швец. Дубль в матче оформили Идрис Умаев, Иван Олейников и Алиев.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Зенит Пн» — 9:1 (3:0)

Голы: Швец, 14 (1:0). Ильин, 34 (2:0). Олейников, 45 (3:0). Алиев, 66 (4:0). Олейников, 69 (5:0). , 75 (5:1). Иналкаев, 85 (6:1). Алиев, 88 (7:1). Умаев, 110 (8:1). Умаев, 115 (9:1).

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Богосавац, Тодорович, Трошечкин, Швец, Харин, Садулаев, Фольмер, Ильин.

27 июня.