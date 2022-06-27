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Сегодня, 19:48

«Ахмат» разгромил «Зенит» из Пензы в товарищеском матче

Алексей Еремин
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«Ахмат» разгромил пензенский «Зенит» в товарищеском матче со счетом 9:1. Матч длился 4 тайма по 30 минут.

Первый гол в товарищеской встрече забил Антон Швец. Дубль в матче оформили Идрис Умаев, Иван Олейников и Алиев.

Товарищеские матчи. Клубы
«Ахмат» — «Зенит Пн» — 9:1 (3:0)
Голы: Швец, 14 (1:0). Ильин, 34 (2:0). Олейников, 45 (3:0). Алиев, 66 (4:0). Олейников, 69 (5:0). , 75 (5:1). Иналкаев, 85 (6:1). Алиев, 88 (7:1). Умаев, 110 (8:1). Умаев, 115 (9:1).
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Богосавац, Тодорович, Трошечкин, Швец, Харин, Садулаев, Фольмер, Ильин.
27 июня.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Иван Олейников
Идрис Умаев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит (Пенза)
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