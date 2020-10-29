«Ахмат» уволил сотрудника после инцидента с избиением арбитра

«Ахмат» уволил специалиста службы безопасности Сайда-Хусейна Алханова после инцидента с избиением арбитра в матче молодежного первенства России против «Спартака» (0:0). Об этом «СЭ» рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

Орган РФС отстранил Алханова от футбольной деятельности на три года. Грозненский клуб получил штраф в 200 тысяч рублей и пять матчей молодежного первенства без зрителей.

— Важно не путать двух Алхановых — отца и сына, — отметил «СЭ» Григорьянц. — Отстранение от футбольной деятельности получил сын — Сайд Алханов, который на момент нарушения являлся сотрудником футбольного клуба «Ахмат». Он был официальным лицом клуба. А второй человек, личность которого была установлена, был Айдар Алханов, но он присутствовал на стадионе, как болельщик.

— Вы сказали, что Сайд Алханов являлся сотрудником клуба на тот момент. А сейчас уже не является?

— В материалах документов КДК есть информация о том, что он был уволен из клуба после этого инцидента. (Севастиан Терлецкий)