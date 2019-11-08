Стали известны составы «Ахмата» и «Урала» на матч 16-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. С первых минут в основе грозненцев выйдет полузащитник Денис Глушаков.

Стартовый состав «Ахмата»: Городов, Гиголаев, Анхель, Семенов, Мусалов, Исмаэл, Роши, Михалак, Швец, Глушаков, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Иванов, Шиманьски, Кадыров, Митришев, Гащенков, Харин, Кадыров, Мбенг.

Стартовый состав «Урала»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Ароян, Эль-Кабир, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Кухарчик, Погребняк.

Матч пройдет в Грозном 8 ноября и начнется в 19:30 мск. «Ахмат» с 14 очками расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице, «Урал» с 18 очками — на 10-м.

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