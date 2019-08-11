"Ахмат" – "Спартак": команды назвали составы. Глушаков – в "старте" хозяев, Шюррле, Тил и Ларссон - гостей

Стали известны составы "Ахмата" и "Спартака" на матч 5-го тура чемпионата России. Отметим, что в составе хозяев поля с первых минут сыграет экс-игрок красно-белых Денис Глушаков.

У "Спартака" на поле выйдут сразу три новичка этого лета – Андре Шюррле, Гус Тил и Джордан Ларссон.

Составы выглядят следующим образом:

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Нижич, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Харин, Митришев.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тил, Ларссон.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ахмат" – "Спартак", начало – в 21.30.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр