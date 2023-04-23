«Ахмат» — «Сочи»: арбитр отменил гол хозяев
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец забил гол в ворота «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ.
Форвард отличился на 31-й минуте встречи, замкнув подачу с углового.
Главный арбитр Артур Федоров после подсказки ВАР и просмотра видео не засчитал взятие ворот. Был зафиксирован фол на голкипере «Сочи».
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