"Ахмат" разгромил "ДАК", Мбенг сделал пента-трик

"Ахмат" в товарищеском матче обыграл словацкий клуб "ДАК" (5:1). В составе победителей пять мячей забил форвард Аблай Мбенг.

Товарищеский матч

"Ахмат" (Россия) - "ДАК" (Словакия) - 5:1 (2:0)

Голы: Мбенг, 3 (1:0). Мбенг, 30 (2:0). Кальмар, 49 (2:1). Мбенг, 51 (3:1). Мбенг, 53 (4:1). Мбенг, 61 (5:1).

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Анхель, Нижич, Калошин, Иванов, Роши, Бериша, Харин, Шиманьски, Мбенг.

26 июня.

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