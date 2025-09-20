Ари готов стать новым спортивным директором «Спартака»: «Это моя мечта»

Бывший нападающий «Спартака» Ари в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о желании работать в клубе.

— Если вдруг Кахигао уволят, то готов ли ты стать спортивным директором «Спартака»?

— Я буду готов всегда. «Спартак» — это моя мечта. В любой роли. Это мой первый клуб в России, который я очень уважаю. Фанаты «Спартака» — это семья. Клуб вызывает у меня теплые чувства и воспоминания.

После «Спартака» Ари выступал в РПЛ за «Краснодар» и «Локомотив».

С декабря 2024 по август 2025 года он занимал должность спортивного директора в «Торпедо».