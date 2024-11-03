«Ахмат» — «Пари НН»: Боселли вывел нижегородцев вперед

«Пари НН» на выезде вышел вперед в матче с «Ахматом» в 14-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 56-й минуте забил Хуан Боселли. Нижегородцы открыли счет спустя две минуты после того, как форвард «Ахмата» Лечи Садулаев не реализовал пенальти.