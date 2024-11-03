«Ахмат» — «Пари НН»: Медведев отразил пенальти

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев не смог реализовать пенальти в матче 14-го тура РПЛ против «Пари НН».

На 54-й минуте встречи 24-летний футболист отправил мяч в правый от вратаря угол ворот, однако голкипер нижегородцев Никита Медведев отразил 11-метровый удар. Счет в игре по-прежнему не открыт.