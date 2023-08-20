«Ахмат» разгромил «Оренбург»

«Ахмат» дома разгромил «Оренбург» в матче 5-го тура РПЛ — 4:0.

На 9-й минуте забил Артем Тимофеев, спустя 15 минут Бернард Бериша забил эффектным ударом ножницами. На 35-й минуте Владимир Ильин сделал счет крупным. В концовке встречи Камило забил 4-й гол грозненцев.

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поменял четверых игроков в перерыве матча.

«Ахмат» набрал 6 очков и поднялся на 9-е место. «Оренбург» проиграл в 4-м матче из 5 и с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.