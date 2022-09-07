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7 сентября, 20:25

«Динамо» объявило о подписании капитана сборной Израиля Дасы

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эли Даса и Павел Пивоваров.
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» объявило о подписании капитана сборной Израиля Эли Дасы.

Контракт рассчитан на два года — до конца сезона-2023/24 — с опцией продления еще на год. За «Динамо» 29-летний Даса будет выступать под 2-м номером.

5 сентября портал ynet.co.il и газета Yedioth Ahronoth сообщали, что зарплата игрока в московском клубе составит 1,5 миллиона евро, а в случае, если он сыграет как минимум 50 процентов матчей, а команда завоюет трофей, то она может вырасти до 2 миллионов.

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года защитник стал свободным агентом.

В сборной Израиля Даса дебютировал в 2015 году и с тех пор провел 48 матчей. С марта является ее капитаном.

Источник: https://fcdm.ru/news/kapitan-sbornoi-izrailia-eli-dasa-stal-igrokom-dynamo
Эли Даса
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 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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ЦСКА

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И К Ж
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