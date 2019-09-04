«Ахмат» наказали за то, что после матча с «Тамбовом» на поле выбежал болельщик

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях по итогам матча 8-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Тамбов» (1:1)

— По окончании матча на поле выбежал болельщик с просьбой о получении майки у одного из футболистов. Это нарушение регламента, за необеспечение безопасности и появление на поле постороннего принимающая сторона, то есть, «Ахмат», получила штраф в 120 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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