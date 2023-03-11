«Ахмат» — «Локомотив»: Магкеев получил вторую желтую карточку и покинул поле

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил две желтые карточки в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» — 1:0.

На 9-й минуте главный арбитр матча Павел Кукуян показал Магкееву первую желтую карточку. На 20-й минуте игрок получил вторую желтую после того, как грубо сыграл в верховом единоборстве с Иваном Олейниковым.

Магкеев покинул поле и оставил «Локомотив» в меньшинстве.