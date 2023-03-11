«Ахмат» — «Локомотив»: Магкеев получил вторую желтую карточку и покинул поле
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил две желтые карточки в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» — 1:0.
На 9-й минуте главный арбитр матча Павел Кукуян показал Магкееву первую желтую карточку. На 20-й минуте игрок получил вторую желтую после того, как грубо сыграл в верховом единоборстве с Иваном Олейниковым.
Магкеев покинул поле и оставил «Локомотив» в меньшинстве.
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|19:00
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Торпедо – Урал
|0 : 1
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|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
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|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
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|
Зенит – Химки
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|12.03
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|
ЦСКА – Кр. Советов
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|12.03
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Ростов – Пари НН
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|
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Филипе Силва Малком
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