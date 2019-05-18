"Ахмат" лишился шансов на еврокубки ,"Арсенал" не опустится ниже шестого места

"Ахмат" с минимальным счетом проиграл ЦСКА в матче 29-го тура премьер-лиги (0:1). Таким образом, грозненский клуб лишился шансов на еврокубки. В заключительном туре подопечные Рашида Рахимова сыграют с "Ростовом".

Грозненцы упустили шанс догнать занимающий шестое место "Арсенал", от которого отставали на 6 очков при преимуществе по личным встречам (1:3 в гостях и 2:0 на своем поле). Тульский клуб по итогам сезона добьется лучшего результата в своей истории (ранее им было седьмое место в чемпионате-2017/18).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр