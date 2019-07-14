"Ахмат" – "Краснодар": Глушаков отсутствует в заявке хозяев

"Ахмат" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч 1-го тура чемпионата России сезона-2019/20, информирует официальный сайт РПЛ. Новичок грозненцев Денис Глушаков не попал в заявку. Встреча начнется в 21.30 (мск).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель Ромеро, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Михаляк, Понсе Нуньес.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Намли, Вилена, Ари, Вандерсон.

Запасные: Синицын, Рамирес, Фьолусон, Уткин, Игнатьев, Сулейманов.

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