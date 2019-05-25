"Ахмат" и "Ростов" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Ахмат" и "Ростов" сыграли вничью в первенстве молодежных команд премьер-лиги (1:1). Клуб из Грозного занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Ростовчане с 37 баллами расположились на 9-й строчке.

Молодежные команды

30-й тур

"Ахмат - мол." (Грозный) - "Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - 1:1 (1:1)

Голы: Чунчуров, 7 (1:0). Осинов, 45+1 - с пенальти (1:1).

Судья: Шеметов (Ульяновск).

25 мая. Грозный. Стадион им. Билимханова.

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