В воскресенье, 12 декабря, состоится матч 18-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге подмосковный клуб одержал победу со счетом 2:0, и это была первая победа «Химок» в очном противостоянии с грозненцами.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ахмат» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.