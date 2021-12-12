«Ахмат» — «Химки»: где смотреть трансляцию матча чемпионата России
В воскресенье, 12 декабря, состоится матч 18-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
В первом круге подмосковный клуб одержал победу со счетом 2:0, и это была первая победа «Химок» в очном противостоянии с грозненцами.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Ахмат» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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