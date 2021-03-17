В среду, 17 марта, состоится матч 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В последний раз туляки обыгрывали соперника в рамках национального кубка в 2018 году.

Следить за матчем «Ахмат» — «Арсенал» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Арсенал»