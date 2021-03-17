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«Ахмат» — «Арсенал»: стартовые составы команд

18:42
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«Ахмат» примет «Арсенал» в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин.

Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель, Нижич, Х.Кадыров, Садулаев, Адуев, Янку, А.Кадыров, Мелкадзе, Алмашин.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Сокол, Рассказов, Костадинов, Хлусевич, Ткачев, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, К.Комбаров, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Коновалов, Э.Кангва, К.Кангва, Ковалев, Луценко, Панченко.

Ахмат — Арсенал Т

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