«Ахмат» — «Арсенал»: стартовые составы команд
18:42
«Ахмат» примет «Арсенал» в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин.
Запасные: Шелия, Мелихов, Анхель, Нижич, Х.Кадыров, Садулаев, Адуев, Янку, А.Кадыров, Мелкадзе, Алмашин.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Сокол, Рассказов, Костадинов, Хлусевич, Ткачев, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, К.Комбаров, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Коновалов, Э.Кангва, К.Кангва, Ковалев, Луценко, Панченко.
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...