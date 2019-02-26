Агроном "Ахмат Арены", куда перенесена игра "Арсенал" – ЦСКА: "Мы могли принять матч в любой момент зимы"

Главный инженер грозненской "Ахмат Арены" Лом-Али Астемиров заявил "СЭ", что газон на стадионе находится в отличном состоянии. Сегодня РПЛ приняла решение перенести намеченный на 2 марта матч 18-го тура между тульским "Арсеналом" и ЦСКА в Грозный из-за того, что поле в Туле не приняла комиссией премьер-лиги.

– У нас уже после окончания рабочего дня прошло экстренное совещание, когда появилась информация о возможном переносе в Грозный домашней встречи тульского "Арсенала", – сказал Астемиров. – Мы дали подтверждение самому клубу и лиге, что готовы. Для нас здесь нет какой-то неожиданности – заблаговременно подготовились к возобновлению сезона. Честно говоря, вообще могли бы провести игру в любой момент зимы. Газон находится в отличном состоянии, никаких проблем нет. Да, есть молодые побеги, и имеется небольшой риск загубить молодую траву. Но сложилось так, как сложилось, так что готовы провести матч на самом высоком уровне. Никаких неожиданностей не ожидается. (Александр Рогулев)