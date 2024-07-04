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Агент Карничника: «Я получил несколько предложений из России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Марсело Симонян, агент защитника «Целе» Жана Карничника, поделился мнением о будущем своего клиента.

«Да, я действительно получил несколько предложений из России. Какие клубы? Вы же знаете, что я не могу их пока назвать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», — приводит слова агента «РБ Спорт».

На Евро-2024 Карничник провел 4 матча за сборную Словении и забил 1 гол.

В прошлом сезоне в составе «Целе» защитник сыграл 34 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 12 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: РБ Спорт
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