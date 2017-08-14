Агент: "Зенит" просил помочь с трудоустройством Жулиану и Дзюбы"

Агент Доган Эрджан сообщил, что "Зенит" просил его помочь с трудоустройством полузащитника Жулиану и нападающего Артема Дзюбы. Отметим, что Эрджан участвовал в сделке по трансферу бразильца в "Фенербахче".
Напомним, что после перехода Жулиану в турецкий клуб, "Трабзонспор" направил жалобу в ФИФА. Сообщалось, что клуб достиг договоренности с сине-бело-голубыми о трансфере хавбека, однако игрок в итоге сделал выбор в пользу "Фенербахче".
– Манчини позвонил и попросил помочь трудоустроить Жулиану и Артема Дзюбу, – приводит Ajansspor слова Эрджана. – Он сказал, что не рассчитывает на них. Сначала мы предложили Жулиану "Бешикташу", однако они сказали, что у них нет места для него. Через несколько дней узнали об интересе к футболисту со стороны "Фенербахче". С "Трабзонспором" я вообще не встречался, разговор вели другие люди. Знаю, что они были готовы заплатить около 10 миллионов евро и бонусы, но Жулиану выбрал "Фенербахче".
Ранее турецкие СМИ сообщили, что "Фенербахче" начал переговоры о трансфере Дзюбы.
L Osokin
foreverCSKAforever Раз турки так расчувствовались из-за жулика, значит за него идет неплохой денежный бонус от Зенита. Да еще и зарплата, наверное, будет выплачиваться спонсором-"частником" питерского клуба._____________ ты постоянно несешь какую-то чушь.
07:38
igogohruhru
Спартак возьмет в аренду Дзюбу. Будет теперь после голов Зениту в футболку прятаться.
23:00 14 августа
Критик
Дзюба заслужил ссылку ))) злорадство никогда не было мне присуще, но в данном конкретном случае я полностью солидарен с Манчини, не нужен КОМАНДЕ тот, кто эту КОМАНДУ разрушает изнутри. Место Дзюбы в шапито.
22:49 14 августа
SS-1525-Sergey
Буратино за десятку с бонусами в Транбзонспор, папа Карло был бы счастлив!
22:47 14 августа
foreverCSKAforever
Раз турки так расчувствовались из-за жулика, значит за него идет неплохой денежный бонус от Зенита. Да еще и зарплата, наверное, будет выплачиваться спонсором-"частником" питерского клуба.
20:57 14 августа
баламошка
Millwall82 Куда туркам звонить? Что бы они в Турцию забрали вошку? В рабство или на органы. Недорого.///////////////За меня на невольничьем рынке заплатят хотя бы как за принцессу и сделают придворным шутом Султана, а в твою сторону никто даже не взглянет, невзрачный вонючий бомж)
18:56 14 августа
Millwall82
Куда туркам звонить? Что бы они в Турцию забрали вошку? В рабство или на органы. Недорого.
18:47 14 августа
igp61
Придется Кокорину одному 35 мячей забивать.
18:45 14 августа
Jean4
Очень плохой мальчик, погоди, он на лавке отсидится за 3,3 млн то и трофей в конце сезона получит еще.
18:34 14 августа
баламошка
Очень плохой мальчик Ну что,деревяшка,много в Зените взял трофеев?//////////////Бугага)) Это ещё не конец истории, пусть лучше сразу бежит в монастырь, пока в него молния не бомбанула.
18:32 14 августа
Очень плохой мальчик
Ну что,деревяшка,много в Зените взял трофеев?
18:27 14 августа
Островзаячий
Баламошка, что за хрень. За крысиного короля потёрли.
18:26 14 августа
ustin007
Дзюба-клоун никому не нужен!!!
18:20 14 августа
henri71
Дзюба похоже проигрался, никому не нужен.
18:07 14 августа
Millwall82
Турция кладбище футболистов, гораздо более худшее чем РФПЛ. Дно глубокое турецкая лига.
17:53 14 августа