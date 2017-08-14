17:47 14 августа | Футбол — РФПЛ

Агент: "Зенит" просил помочь с трудоустройством Жулиану и Дзюбы"

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Агент Доган Эрджан сообщил, что "Зенит" просил его помочь с трудоустройством полузащитника Жулиану и нападающего Артема Дзюбы. Отметим, что Эрджан участвовал в сделке по трансферу бразильца в "Фенербахче".

Напомним, что после перехода Жулиану в турецкий клуб, "Трабзонспор" направил жалобу в ФИФА. Сообщалось, что клуб достиг договоренности с сине-бело-голубыми о трансфере хавбека, однако игрок в итоге сделал выбор в пользу "Фенербахче".

– Манчини позвонил и попросил помочь трудоустроить Жулиану и Артема Дзюбу, – приводит Ajansspor слова Эрджана. – Он сказал, что не рассчитывает на них. Сначала мы предложили Жулиану "Бешикташу", однако они сказали, что у них нет места для него. Через несколько дней узнали об интересе к футболисту со стороны "Фенербахче". С "Трабзонспором" я вообще не встречался, разговор вели другие люди. Знаю, что они были готовы заплатить около 10 миллионов евро и бонусы, но Жулиану выбрал "Фенербахче".

Ранее турецкие СМИ сообщили, что "Фенербахче" начал переговоры о трансфере Дзюбы.

 

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КОММЕНТАРИИ (15)
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L Osokin

foreverCSKAforever Раз турки так расчувствовались из-за жулика, значит за него идет неплохой денежный бонус от Зенита. Да еще и зарплата, наверное, будет выплачиваться спонсором-"частником" питерского клуба._____________ ты постоянно несешь какую-то чушь.

07:38

igogohruhru

Спартак возьмет в аренду Дзюбу. Будет теперь после голов Зениту в футболку прятаться.

23:00 14 августа

Критик

Дзюба заслужил ссылку ))) злорадство никогда не было мне присуще, но в данном конкретном случае я полностью солидарен с Манчини, не нужен КОМАНДЕ тот, кто эту КОМАНДУ разрушает изнутри. Место Дзюбы в шапито.

22:49 14 августа

SS-1525-Sergey

Буратино за десятку с бонусами в Транбзонспор, папа Карло был бы счастлив!

22:47 14 августа

foreverCSKAforever

Раз турки так расчувствовались из-за жулика, значит за него идет неплохой денежный бонус от Зенита. Да еще и зарплата, наверное, будет выплачиваться спонсором-"частником" питерского клуба.

20:57 14 августа

баламошка

Millwall82 Куда туркам звонить? Что бы они в Турцию забрали вошку? В рабство или на органы. Недорого.///////////////За меня на невольничьем рынке заплатят хотя бы как за принцессу и сделают придворным шутом Султана, а в твою сторону никто даже не взглянет, невзрачный вонючий бомж)

18:56 14 августа

Millwall82

Куда туркам звонить? Что бы они в Турцию забрали вошку? В рабство или на органы. Недорого.

18:47 14 августа

igp61

Придется Кокорину одному 35 мячей забивать.

18:45 14 августа

Jean4

Очень плохой мальчик, погоди, он на лавке отсидится за 3,3 млн то и трофей в конце сезона получит еще.

18:34 14 августа

баламошка

Очень плохой мальчик Ну что,деревяшка,много в Зените взял трофеев?//////////////Бугага)) Это ещё не конец истории, пусть лучше сразу бежит в монастырь, пока в него молния не бомбанула.

18:32 14 августа

Очень плохой мальчик

Ну что,деревяшка,много в Зените взял трофеев?

18:27 14 августа

Островзаячий

Баламошка, что за хрень. За крысиного короля потёрли.

18:26 14 августа

ustin007

Дзюба-клоун никому не нужен!!!

18:20 14 августа

henri71

Дзюба похоже проигрался, никому не нужен.

18:07 14 августа

Millwall82

Турция кладбище футболистов, гораздо более худшее чем РФПЛ. Дно глубокое турецкая лига.

17:53 14 августа