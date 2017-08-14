Агент: "Зенит" просил помочь с трудоустройством Жулиану и Дзюбы"

Агент Доган Эрджан сообщил, что "Зенит" просил его помочь с трудоустройством полузащитника Жулиану и нападающего Артема Дзюбы. Отметим, что Эрджан участвовал в сделке по трансферу бразильца в "Фенербахче".

Напомним, что после перехода Жулиану в турецкий клуб, "Трабзонспор" направил жалобу в ФИФА. Сообщалось, что клуб достиг договоренности с сине-бело-голубыми о трансфере хавбека, однако игрок в итоге сделал выбор в пользу "Фенербахче".

– Манчини позвонил и попросил помочь трудоустроить Жулиану и Артема Дзюбу, – приводит Ajansspor слова Эрджана. – Он сказал, что не рассчитывает на них. Сначала мы предложили Жулиану "Бешикташу", однако они сказали, что у них нет места для него. Через несколько дней узнали об интересе к футболисту со стороны "Фенербахче". С "Трабзонспором" я вообще не встречался, разговор вели другие люди. Знаю, что они были готовы заплатить около 10 миллионов евро и бонусы, но Жулиану выбрал "Фенербахче".

Ранее турецкие СМИ сообщили, что "Фенербахче" начал переговоры о трансфере Дзюбы.