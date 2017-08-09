09:40 | Футбол — РФПЛ

Турецкие СМИ: "Фенербахче" начал переговоры о трансфере Дзюбы

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Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Как утверждает Fotospor.com, ссылаясь на Sport-1, в подписании контракта с форвардом заинтересован "Фенербахче".

Стамбульцы, по информации турецких СМИ, уже начали переговоры о переходе 28-летнего россиянина.

Напомним, что футболист перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2015 году. За это время в составе сине-бело-голубых он провел 60 матчей и забил 28 голов. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в шести официальных играх за зенитовцев во всех турнирах, только дважды выйдя на поле в стартовом составе.

Дзюба опять не забивает. И вот по каким причинам

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Кто забьет больше голов в этом сезоне - Кокорин или Дзюба?
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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (22)
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rusfed 2.0

Сектанты завербовали

11:08

Очень плохой мальчик

паоло росси и кто в атаке останется? только кокорин и дриусси? ===============================А Полоз на что?

11:04

Халзан

Так так после Турции только одна дорога на историческую родину в незалежную!

11:04

Очень плохой мальчик

Манчини игрочишки не нужны xD

10:59

Уралмашевец

Будет прикольно поглядеть )))

10:44

либеральный буддист

А зачем туркам он нужен? У них своих таких дзюб по пляжам можно насобирать на 100 бахчесараев.

10:41

совва

Бизнес по русски) продать за 5, чтоб потом кто-то выкупил за 10-15)

10:36

миша елец

он там потом в Галатасарай переметнётся

10:36

foreverCSKAforever

Sb1006, америкосы его санкциями и прижучат.

10:33

serzheo

Жулиану, теперь Дзюба. Че-то как-то....

10:33

foreverCSKAforever

А он там не вынесет у них чего?

10:31

паоло росси

и кто в атаке останется? только кокорин и дриусси?

10:30

sb1006

Вложение "Газпрома" в "Турецкий поток".

10:27

fedland

Тёма, опомнись. Что ты делаешь, какая Турция. Есть отличный вариант с арендой в Томск...

10:21

ddf

Пора Артем покорять Европу

10:18

Sandberg

А голы за Фенер будут в клубе 35 считаться? (А. Коко))

10:13

Несвин

Никуда Дзюба не уедет. В Зените в этом сезоне станет чемпионом. Возьмет титул наконец-то. А потом уже можно и подумать.

10:11

который тут

Вряд ли Зенит его отпустит, если только турки хорошие деньги предложат. А так Кокорину сменщик нужен, и при чем с правильным паспортом

10:06

Rezet

Полешко пусть в Турцию едет , ни че страшного

10:05

SpaMan

С детства за Фенер!

09:52

Gogy

Коке 35 мячей одному не потянуть. Надо хоть парочку добавить в копилку...

09:51

маленький пони

пора сваливать, игрочишко...

09:49