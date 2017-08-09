Турецкие СМИ: "Фенербахче" начал переговоры о трансфере Дзюбы

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Как утверждает Fotospor.com, ссылаясь на Sport-1, в подписании контракта с форвардом заинтересован "Фенербахче".
Стамбульцы, по информации турецких СМИ, уже начали переговоры о переходе 28-летнего россиянина.
Напомним, что футболист перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2015 году. За это время в составе сине-бело-голубых он провел 60 матчей и забил 28 голов. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в шести официальных играх за зенитовцев во всех турнирах, только дважды выйдя на поле в стартовом составе.
rusfed 2.0
Сектанты завербовали
11:08
Очень плохой мальчик
паоло росси и кто в атаке останется? только кокорин и дриусси? ===============================А Полоз на что?
11:04
Халзан
Так так после Турции только одна дорога на историческую родину в незалежную!
11:04
Очень плохой мальчик
Манчини игрочишки не нужны xD
10:59
Уралмашевец
Будет прикольно поглядеть )))
10:44
либеральный буддист
А зачем туркам он нужен? У них своих таких дзюб по пляжам можно насобирать на 100 бахчесараев.
10:41
совва
Бизнес по русски) продать за 5, чтоб потом кто-то выкупил за 10-15)
10:36
миша елец
он там потом в Галатасарай переметнётся
10:36
foreverCSKAforever
Sb1006, америкосы его санкциями и прижучат.
10:33
serzheo
Жулиану, теперь Дзюба. Че-то как-то....
10:33
foreverCSKAforever
А он там не вынесет у них чего?
10:31
паоло росси
и кто в атаке останется? только кокорин и дриусси?
10:30
sb1006
Вложение "Газпрома" в "Турецкий поток".
10:27
fedland
Тёма, опомнись. Что ты делаешь, какая Турция. Есть отличный вариант с арендой в Томск...
10:21
ddf
Пора Артем покорять Европу
10:18
Sandberg
А голы за Фенер будут в клубе 35 считаться? (А. Коко))
10:13
Несвин
Никуда Дзюба не уедет. В Зените в этом сезоне станет чемпионом. Возьмет титул наконец-то. А потом уже можно и подумать.
10:11
который тут
Вряд ли Зенит его отпустит, если только турки хорошие деньги предложат. А так Кокорину сменщик нужен, и при чем с правильным паспортом
10:06
Rezet
Полешко пусть в Турцию едет , ни че страшного
10:05
SpaMan
С детства за Фенер!
09:52
Gogy
Коке 35 мячей одному не потянуть. Надо хоть парочку добавить в копилку...
09:51
маленький пони
пора сваливать, игрочишко...
09:49