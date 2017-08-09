Турецкие СМИ: "Фенербахче" начал переговоры о трансфере Дзюбы

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Как утверждает Fotospor.com, ссылаясь на Sport-1, в подписании контракта с форвардом заинтересован "Фенербахче".

Стамбульцы, по информации турецких СМИ, уже начали переговоры о переходе 28-летнего россиянина.

Напомним, что футболист перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2015 году. За это время в составе сине-бело-голубых он провел 60 матчей и забил 28 голов. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в шести официальных играх за зенитовцев во всех турнирах, только дважды выйдя на поле в стартовом составе.

Дзюба опять не забивает. И вот по каким причинам