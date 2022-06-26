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Медведев прокомментировал возможный переход игроков «Сочи» Родригао и Кассьерры в «Зенит»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе игроков «Сочи» Родригао и Матео Кассьерры в петербургский клуб.

«Вы могли заметить, что мы не комментируем процесс, мы комментируем только результат. Результата нет — комментариев тоже нет. Мы просматриваем всех игроков. Что касается Кассьерры, то мы очень близки к заключению контракта», — цитирует Медведева Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ», что клуб хочет оформить трансфер колумбийца.

В прошлом сезоне 25-летний Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Родригао сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/medvedev-my-ochen-blizki-k-zaklyucheniyu-kontrakta-s-kasserroy-1298521/
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