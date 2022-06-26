Медведев прокомментировал возможный переход игроков «Сочи» Родригао и Кассьерры в «Зенит»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе игроков «Сочи» Родригао и Матео Кассьерры в петербургский клуб.
«Вы могли заметить, что мы не комментируем процесс, мы комментируем только результат. Результата нет — комментариев тоже нет. Мы просматриваем всех игроков. Что касается Кассьерры, то мы очень близки к заключению контракта», — цитирует Медведева Metaratings.ru.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ», что клуб хочет оформить трансфер колумбийца.
В прошлом сезоне 25-летний Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Родригао сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -