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Агент защитника «Галатасарая» назвал фейком слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Алешандре Роша Лоурес, представляющий интересы защитника «Галатасарая» Маркао, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Интерес ЦСКА к Маркао? Это фейк. Никто из клуба с нами не связывался», — сказал Лоурес Sport24.

Маркао перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавеша» в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провел за стамбульский клуб 38 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-27-agent-zashchitnika-galatasaraya-markao-interes-tsska-eto-feyk

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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