Агент защитника «Галатасарая» назвал фейком слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Агент Алешандре Роша Лоурес, представляющий интересы защитника «Галатасарая» Маркао, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Интерес ЦСКА к Маркао? Это фейк. Никто из клуба с нами не связывался», — сказал Лоурес Sport24.

Маркао перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавеша» в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провел за стамбульский клуб 38 матчей и забил 1 гол.