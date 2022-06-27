Агент защитника «Галатасарая» назвал фейком слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА
Агент Алешандре Роша Лоурес, представляющий интересы защитника «Галатасарая» Маркао, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.
«Интерес ЦСКА к Маркао? Это фейк. Никто из клуба с нами не связывался», — сказал Лоурес Sport24.
Маркао перешел в «Галатасарай» из португальского «Шавеша» в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провел за стамбульский клуб 38 матчей и забил 1 гол.
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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|
Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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