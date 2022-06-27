Правительство РФ утвердило список соревнований, для посещения которых потребуется карта болельщика

Правительство РФ утвердило перечень соревнований, для посещения которых в предстоящем сезоне необходима карта болельщика (Fan ID). Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации было опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение вступит в силу 4 июля для пяти стадионов ЧМ-2018 — «Екатеринбург-Арены», «Нижнего Новгорода», «Ростов Арены», «Солидарность Арены» (Самара) и «Фишта» (Сочи).

1 декабря распоряжение вступит в силу для стадионов «Открытие Арена» в Москве и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, принимавших матчи чемпионата мира в России, а также для остальных арен клубов, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.

Старт приема заявлений — 4 июля. Для оформления карты необходима учетная запись на Госуслугах.

Подать заявление на карту болельщика могут жители всех регионов, подтвердить данные можно в отделениях МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ. Это Москва, Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области.