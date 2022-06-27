Правительство РФ утвердило список соревнований, для посещения которых потребуется карта болельщика
Правительство РФ утвердило перечень соревнований, для посещения которых в предстоящем сезоне необходима карта болельщика (Fan ID). Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации было опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение вступит в силу 4 июля для пяти стадионов ЧМ-2018 — «Екатеринбург-Арены», «Нижнего Новгорода», «Ростов Арены», «Солидарность Арены» (Самара) и «Фишта» (Сочи).
1 декабря распоряжение вступит в силу для стадионов «Открытие Арена» в Москве и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, принимавших матчи чемпионата мира в России, а также для остальных арен клубов, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.
Старт приема заявлений — 4 июля. Для оформления карты необходима учетная запись на Госуслугах.
Подать заявление на карту болельщика могут жители всех регионов, подтвердить данные можно в отделениях МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ. Это Москва, Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -