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Правительство РФ утвердило список соревнований, для посещения которых потребуется карта болельщика

Иван Шитик
Корреспондент
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Правительство РФ утвердило перечень соревнований, для посещения которых в предстоящем сезоне необходима карта болельщика (Fan ID). Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации было опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение вступит в силу 4 июля для пяти стадионов ЧМ-2018 — «Екатеринбург-Арены», «Нижнего Новгорода», «Ростов Арены», «Солидарность Арены» (Самара) и «Фишта» (Сочи).

1 декабря распоряжение вступит в силу для стадионов «Открытие Арена» в Москве и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, принимавших матчи чемпионата мира в России, а также для остальных арен клубов, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.

Старт приема заявлений — 4 июля. Для оформления карты необходима учетная запись на Госуслугах.

Подать заявление на карту болельщика могут жители всех регионов, подтвердить данные можно в отделениях МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ. Это Москва, Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области.

Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270036?index=0&rangeSize=1

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Франсиско Черундоло
Рафаэль Надаль

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

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Ф1(+9.5)

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Серена Уильямс
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П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

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⚽ Футбол. Чемпионат Европы U19. Финал
Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
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