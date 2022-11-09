Агент Изидора отреагировал на информацию о возможном разрыве контракта нападающего с «Локомотивом»

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном разрыве контракта игрока с клубом.

«Сейчас я не знаю ничего о будущем Вильсона Изидора. Единственное, что мне известно: он чувствует себя прекрасно в Москве», — сказал Лакруа «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Контракт 22-летнего француза с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года.