Агент Велиса подтвердил информацию о переговорах с «Краснодаром»

Агент Фочи Морено, представляющий интересы нападающего «Росарио Сентраль» Алейшо Велиса, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к игроку.

«Мы действительно ведем переговоры с «Краснодаром», но на данный момент ничего еще не согласовано. Сделка далека от завершения», — цитирует Sport24 агента.

Контракт 19-летнего аргентинца с «Росарио» рассчитан до декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он провел 26 матчей за команду в чемпионате страны и забил 6 голов.