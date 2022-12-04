Нападающий «Спартака» Мелешин рассказал, что отпуск посвятит сдачи сессии

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин после жеребьевки плей-офф Кубка России рассказал о своих планах на отпуск.

«Особо никуда не поеду, я учусь в институте, надо будет закрывать сессии, ездить отрабатывать пропуски.

Во второй части сезона буду стараться больше забивать, если будет шанс. Ну и помогать команде занимать более высокие места, чем сейчас находимся», — сказал Мелешин.

В 1/4 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Все матчи этой серии пройдут в 2023 году.